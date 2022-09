Tinder 10 jaar: vluchtig contact voor de één, de ware liefde voor de ander

Zeg je Tinder dan hoor je vaak verhalen over seksueel getinte chatberichten, vluchtige afspraakjes en het eindeloos swipen naar een volgende match. De keuze is immers reuze, misschien wel té. Sommigen geven het daten via apps als Tinder na een tijdje op, maar er zijn ook genoeg mensen die hun ware liefde via Tinder hebben gevonden.

Een van hen is Merlin. Zij ontmoette Martin vijf jaar geleden dankzij Tinder. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze twee kinderen, tinderbaby's dus. Merlin: "Eerst was ik totaal niet overtuigd van de kracht van Tinder. Het was vrij oppervlakkig allemaal. Bij Martin was dat anders. We waren leuk aan het chatten en hebben snel afgesproken. Ik weet zeker dat we elkaar in de kroeg nooit zouden hebben zien staan, want ik val normaal op heel andere types. Dat vind ik het mooie aan Tinder, dat je in contact komt met mensen buiten je bubbel. Ik schaam me ook niet dat we elkaar op deze manier hebben ontmoet."

Het taboe dat lange tijd op Tinder en online daten rustte lijkt steeds kleiner te worden, ziet trouwambtenaar Mildred Nijhove. "Meer dan een derde van de stellen die ik trouw heeft elkaar online ontmoet. Vroeger had ik voorgesprekken met ze en dan mocht ik absoluut niet tijdens de ceremonie zeggen hoe ze elkaar ontmoet hebben. Maar inmiddels wordt het in geuren en kleuren verteld. Dat is echt een ontwikkeling van de laatste twee, drie jaar. Mede veroorzaakt door de coronacrisis toen mensen thuis moesten blijven."