Nederlandse keeperstrainer geeft bij Liverpool kijkje achter de schermen

En dat terwijl de Duitser de boel toch flink opschudde toen hij in 2015 aantrad als trainer van Liverpool. "Klopp heeft de hele club veranderd. Hij bracht energie naar de training en naar het stadion. Maar het was net of we elkaar al tien jaar kenden, zoals hij met je praat."

Want Liverpool traint hier pas twee jaar en dus is alles nieuw. De club verliet in november 2020 het oude complex in Melwood, waar het eerste elftal vanaf 1950 trainde. Robbie Fowler en Jamie Carragher, twee iconische oud-spelers, kochten het verlaten terrein op en runnen er nu een voetbalacademie.

"Het beste eten, de beste verzorging, er komt een heleboel bij kijken." De 51-jarige Achterberg, op het hoogtepunt van zijn voetbalcarrière semiprof bij NAC, bevindt zich tegenwoordig in een omgeving die in alles topvoetbal uitstraalt.

Overigens is de waardering geheel wederzijds. Dat blijkt wel uit de lovende woorden die Klopp in Achterbergs biografie, Missie aan de Mersey, op liet tekenen. "Vanaf de allereerste seconde wist ik: deze jongen is geboren om keeper te worden", aldus Klopp.

"Ik weet ook bijna zeker dat hij nu nog steeds keeper zou zijn als zijn lichaam het allemaal nog aan zou kunnen. Het is zijn grootste passie. Ongelooflijk."

Blijven winnen

Achterberg won in 2019 samen met Klopp de Champions League en werd in 2020 kampioen van Engeland. Maar dit seizoen gaat het minder. Een stuk minder eigenlijk, want Liverpool staat zevende in de competitie en werd in de Champions League weggeveegd door Napoli (4-1).

"Het gaat erom dat we blijven winnen", verzucht Achterberg, terwijl hij langs een goedgevulde prijzenkast loopt.

Winnen moet Liverpool aanstaande dinsdag, na de oorwassing in Italië van vorige week, al helemaal. Maar tegen een Ajax in topvorm spreekt een zege niet voor zich. Dat weet ook Achterberg. "We hebben heel veel respect voor Ajax. Ze hebben hun zaakjes altijd goed voor elkaar. We zullen aan de bak moeten."