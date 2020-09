Kragh Andersen bekroont ploegenspel Sunweb: 'We hebben het geflikt!'

"Ontzettend balen natuurlijk", vertelt Mollema vanuit het ziekenhuis van Clermont Ferrand, waar hij geopereerd is aan breuken aan zijn linkerpols en -onderarm. "Binnen twee seconden ligt je Tour in duigen en het hele seizoen eigenlijk. Want ik zal dit seizoen niet meer in actie komen. Heel zuur natuurlijk."

Mollema stond dertiende in het algemeen klassement toen hij tegen de grond smakte. "Ik had niet het gevoel dat ik als dertiende zou finishen. Ik voelde me heel goed, herstelde goed en mijn ritten moesten nog komen. En dan zit je opeens in het ziekenhuis."

"In de ambulance op weg naar het ziekenhuis dacht ik nog: misschien kan ik de Vuelta nog redden", aldus Mollema. "Die begint over vijfenhalve week. Tot ik erachter kwam dat er nog veel meer botjes gebroken waren. En dan wordt het een moeilijk verhaal."