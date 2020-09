Heuvelrit zonder publiek bij finish in Tour, 'maar bij de start staan ze hutjemutje'

De renners zullen bij de finish vanmiddag niet worden aangemoedigd door publiek. De organisatie van de Tour de France heeft besloten om in de laatste driehonderd meter van de streep al het publiek te weren. De organisatie heeft dat besluit genomen omdat de Tour dit weekeinde door gebieden rijdt die door de Franse regering 'code rood' hebben gekregen vanwege het coronavirus.

Of er in de hele derde week van de Tour geen publiek aan de aankomst mag staan, is onduidelijk. De Alpen zijn namelijk geen 'code rood', maar Parijs is dat weer wel.

