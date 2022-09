Volleyballers Italië na 24 jaar weer wereldkampioen

De Italiaanse volleyballers hebben in Katowice voor de vierde keer, en voor het eerst in 24 jaar, de wereldtitel veroverd. Ze onttroonden gastland Polen in de finale: 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20).

Italië verkwanselde in de openingsset een 21-17 voorsprong, maar was daardoor niet van slag. In de spannende tweede set maakten de Azzurri een achterstand van drie punten goed en met vijf punten op rij in de slotfase sloeg het hard toe.

De Polen, 's werelds besten in 2014 en 2018, raakten daarvan op hun beurt wel van de leg en verloren vrij kansloos de derde set. De Europees kampioen sloeg in de vierde set vlot een gat van vijf punten, waarna de ploeg van coach Ferdinando de Giorgi (zelf drie keer kampioen als speler) de Polen op afstand hield.