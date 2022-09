Wekdienst 12/9: Premier Rutte naar Suriname • Proces aanslagen Brussel begint

Goedemorgen! In Brussel begint het proces tegen de daders van de IS-aanslag in Brussel, ruim zes jaar geleden. En premier Rutte brengt een tweedaags bezoek aan Suriname.

Wat heb je gemist?

De uitkomst van de verkiezingen in Zweden is nog niet bekend. In de eerste exitpoll had het linkse blok van premier Andersson een minieme voorsprong, maar met bijna 95 procent van de stemmen geteld liggen de rechtse partijen nu iets voor. De Zweedse kiesraad verwacht de uitslag op z'n vroegst woensdag.

Zeker is wel dat de sociaaldemocratische SAP van Andersson de grootste partij blijft. Maar de rechts-populistische Zweden Democraten boeken de grootste winst. De anti-immigratiepartij van Jimmie Akesson haalt vooralsnog bijna 21 procent van de stemmen binnen en wordt daarmee de op een na grootste partij van het parlement.