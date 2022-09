Bij PSV volgen ze Vuelta-winnaar Evenepoel nog steeds: 'Hartstikke trots op hem'

Evenepoel vertrok in 2014 bij PSV en keerde terug bij Anderlecht. Hij wilde weer dichter bij huis wonen omdat zijn moeder ernstig ziek was. "Ik dacht dat hij alsnog gewoon voetballer wilde worden", zegt Gakpo. "Maar na een paar jaar hoorden we dat hij het goed had gedaan in een of andere wieleretappe."

Gakpo, die zondag zelf de winnende treffer maakte bij PSV-RKC Waalwijk (1-0) , voetbalde niet alleen met Evenepoel, ze zaten ook op dezelfde school. "We hadden toen goed contact", blikt de aanvaller van PSV en het Nederlands elftal terug. "Dus dan kijk je soms toch even stiekem hoe 'ie het doet. Volgens mij gaat het geweldig, dus ik ben hartstikke trots op hem."

Evenepoel dacht als klein jochie nog niet aan de fiets. Als vijfjarige kon hij al bij Anderlecht voetballen, waarna hij zes jaar later werd weggeplukt door PSV.

Hij was verdedigende middenvelder en zelfs aanvoerder in de PSV-jeugd en viel op - en achteraf is dat wel logisch - door zijn uithoudingsvermogen.

Dat Gakpo dacht dat Evenepoel het ook na zijn vertrek bij PSV ver wilde schoppen in de voetballerij, is niet zo gek. Hij bleef namelijk voetballen tot 2017, totdat hij er als jeugdspeler van KV Mechelen genoeg van had. En ondertussen had Evenepoel de fiets ontdekt.

Ook Real-keeper Courtois meldt zich

Na zijn binnenkomst in Madrid met de rode trui om de schouders kwam er een andere topvoetballer langs om hem te feliciteren met zijn eindzege in de Ronde van Spanje: de Belgische Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

"Wat hij in de Vuelta toont, is ongelooflijk. Het is zo mooi om te zien dat hij de absolute toppers kletsen heeft gegeven. Dat is straf", aldus sportfanaat Courtois.