Hoger minimumloon en dure energie: bedrijven bezorgd over lastenstijging

De recordinflatie leidde al tot zorgen bij ondernemers en daar komt de verhoging van het minimumloon nu bovenop. Werkgevers vragen zich af hoe ze dat moeten gaan betalen als in januari de minimumlonen met 10 procent stijgen, terwijl ook hun energiekosten fors oplopen.

"Het minimumloon alleen, dat zouden we echt wel voor elkaar moeten kunnen krijgen", zegt Patrick Craenen van Dagwinkel Melderslo, een buurtsupermarkt in Noord-Limburg. "Maar én én, dat gaat niet lukken." Hij zag zijn energierekening al oplopen van 1250 euro naar 1900 euro per maand. In januari loopt zijn energiecontract af; daarna verwacht hij tussen de 4500 en 6000 euro per maand aan energiekosten kwijt te zijn.

Craenen betaalt zijn personeel nu iets boven het minimumloon. Hij verwacht dat zijn personeelskosten zo'n 5 à 6 procent stijgen door de verhoging van het minimumloon. "Het zijn al die factoren bij elkaar waar ik me zorgen over maak."

Doorberekenen

De energierekening is zijn grootste zorg, want doorberekenen aan de klanten vindt hij geen optie. De prijzen in zijn winkel zijn al wat hoger dan in de grote supermarkten, zegt hij. "Dat is ook logisch, de inkooporganisatie is ook een stuk kleiner." Als hij zijn prijzen nog verder verhoogt, prijst hij zichzelf uit de markt, vreest hij.

Craenen is niet de enige ondernemer die daarmee worstelt. Uit recent onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zes op de tien ondernemers de prijsstijgingen niet, of maar voor een klein deel kunnen doorberekenen aan klanten.

Het kabinet wil met een verhoging van het minimumloon met 10 procent de lagere inkomens helpen om rond te komen in tijden van hoge inflatie, bleek uit uitgelekte plannen. Werkgeversvereniging VNO-NCW zegt bezorgd te zijn over de stijgende lasten voor met name middelgrote en kleinere ondernemers. De verhoging van het minimumloon met 10 procent is zonder compensatie voor veel mkb-ondernemers niet te dragen, zegt de organisatie.

Winsten

Onder meer het Centraal Planbureau (CPB) constateerde onlangs juist dat er bij bedrijven ruimte is om de lonen te verhogen, omdat er relatief goede winsten zijn geboekt in het bedrijfsleven. Eerder bleek dat de winsten in het bedrijfsleven stegen, maar dat dat zich niet vertaalde in hogere lonen. De lonen bleven namelijk relatief stabiel.

Hoe goed een bedrijf ervoor staat, en hoeveel ruimte er is om de gestegen lasten op te vangen, verschilt van bedrijf tot bedrijf, zegt ook het CPB. Ook per sector loopt dat sterk uiteen.

In de bedrijfstak van Craenen ging het over het algemeen goed in de coronajaren. Supermarkten maakten winst doordat onder meer horecagelegenheden gesloten waren. Craenen heeft de winkel in maart vorig jaar overgenomen, en ook voor hem was het een goede tijd. "Maar het is niet zo dat je dan duizenden euro's op de spaarrekening kan zetten", zegt hij. "Je bent net begonnen, je moet ook investeren. We hebben bijvoorbeeld de winkel verbouwd."