Carlos Alcaraz wint US Open en pakt nummer-één-positie op wereldranglijst

De Spanjaard Carlos Alcaraz heeft de US Open gewonnen. De 19-jarige tennisser versloeg de Noor Casper Ruud in de finale van het Amerikaanse hardcourttoernooi in vier sets met 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3. Hij is de tweede tiener die de titel pakt sinds het begin van de 'open era' in 1968.

Met de winst van Alcaraz is Daniil Medvedev zijn nummer-één-positie op de wereldranglijst kwijt. De Russische titelverdediger werd in de vierde ronde uitgeschakeld. Alcaraz is met zijn 19 jaar de jongste nummer één sinds de invoering van de wereldranglijst in 1973.

Aanvankelijk was Rafael Nadal ook in de race voor de nummer-één-positie, maar dat zou alleen lukken als Alcaraz en Ruud allebei niet in de US Open-finale zouden staan. Voor Nadal was het de eerste keer sinds begin 2020 dat hij nummer één kon worden.

Voor zowel Alcaraz als Ruud stond er in de finale in New York veel op het spel. Behalve dat de winnaar zich een dag later de nieuwe nummer één zou kunnen noemen, was er ook een prijzenpot van 2,6 miljoen euro. Voor Alcaraz was het bovendien zijn eerste finale van een grandslamtoernooi.

Tweede matchpoint raak

Alcaraz nam in de eerste set het initiatief met aanvallend spel. De tweede set boette hij echter aan dominantie in. Onder meer op zijn eigen opslag scoorde hij weinig punten en in de rally's bleek Ruud sterker.

Na zijn verlies van de tweede set pakte Alcaraz de derde en vierde set weer. Na drie uur en twintig minuten sloeg hij een tweede matchpoint raak met een ace.

Kijk hier het winnende moment terug: