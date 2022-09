Nek-aan-nekrace bij Zweedse verkiezingen, uitslag mogelijk woensdag

In Zweden zijn het centrumlinkse blok van premier Andersson en de rechtse oppositiepartijen verwikkeld in een nek-aan-nekrace na de parlementsverkiezingen van zondag. In de eerste exitpoll leek het linkse blok er nipt met de winst vandoor te gaan, maar met bijna 95 procent van de stemmen geteld hebben de rechtse partijen nu een lichte voorsprong.

Mogelijk laat de definitieve uitslag nog dagen op zich wachten. De Zweedse kiesraad zegt tegen het Zweedse persbureau TT dat de verkiezingsuitslag op zijn vroegst woensdag beschikbaar is.

Ook premier Andersson verwacht de definitieve uitslag voorlopig nog niet. De sociaaldemocratische minister-president noemt de verkiezingsstrijd too close to call. Haar tegenstrever Ulf Kristersson, de premierskandidaat van het rechtse blok, zegt dat hij de uitslag pas woensdag verwacht.

Rechts-populisten groeien fors

Hoewel de definitieve zetelverdeling dus nog niet bekend is, is al wel duidelijk dat de sociaaldemocratische SAP van premier Andersson de grootste partij van Zweden blijft. Maar de rechts-populistische Zweden Democraten boeken de grootste winst. De anti-immigratiepartij van Jimmie Akesson haalt vooralsnog bijna 21 procent van de stemmen binnen en wordt daarmee de op een na grootste partij van het parlement.

"Op dit moment lijkt het erop dat er een machtsverschuiving gaat plaatsvinden", zei Akesson toen bekend werd dat het rechtse blok aan kop ging. "En als er een machtswissel komt, is het onze ambitie om onderdeel te zijn van een nieuwe regering."