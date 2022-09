Moet Jonker doorselecteren bij Oranje? 'Als Brugts de beste is, speelt ze'

"Het gaat om het niveau dat ze tonen", gaat Jonker verder. "Of dat tot verandering leidt, zullen we zien. Een aantal spelers gaat wel een kans krijgen."

"Het is een prestatie-elftal, geen opleidingselftal", verdedigt Jonker zijn keuze voor routine. "We hebben zes, zeven speelsters tot onze beschikking die twee geweldige finales hebben gespeeld. Als Spitse met 33 jaar de beste is, speelt ze. Als Brugts met 19 jaar de beste is, speelt zij."

In dat duel in Utrecht koos Jonker vooral voor ervaring. Het 19-jarige talent Esmee Brugts maakte als invalster ver in blessuretijd het winnende en bevrijdende doelpunt.

Arno Vermeulen vraagt zich af of Brugts niet gewoon had moeten starten tegen IJsland. "Zij is op dit moment het beste wat Nederland te bieden heeft", zegt de voetbalcommentator van de NOS. "Toch niet getwijfeld? Het team zat op slot en zij durft. Zij is de toekomst."

Jonker: 'Ik heb nadrukkelijk de keuze gemaakt voor de meiden die zich allemaal bewezen hebben. Die raken niet in de war van IJsland. Maar nu is het tijd voor Brugts om zich te laten zien."

Wereldkampioen?

De vraag is ook of Jonker met de Oranjevrouwen, in 2017 Europees kampioen en in 2019 vice-wereldkampioen, weer kan aansluiten bij de wereldtop, bij een land als Europees kampioen Engeland. "We kunnen heel dichtbij komen", zegt Jonker. Volgend jaar wereldkampioen? "Kan altijd."

Kijk hieronder naar de vaste rubrieken Eindsignaal over Theo Lucius (door Frank Heinen), Korte Corner over Vitesse (door Marcel van Roosmalen) en fragmenten over de problemen bij PSV, de spitspositie bij Ajax en het vertrek van Frank Arnesen bij Feyenoord.