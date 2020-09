Fans als medicijn voor de eredivisie: 'Zonder kunnen we niet overleven'

Zo laat FC Twente verkopers met speciale rugzakken, waaruit bier kan worden getapt, over de tribunes van het stadion lopen om publieksbewegingen te beperken. Ajax legt bestellingen van supporters uit de fanshop op hun stoeltje. En diverse clubs werken met QR-codes waarmee supporters die in het stadion zijn op afstand versnaperingen kunnen bestellen.

"Elke keer dat je niet met volle tribunes speelt, kost dat het gehele betaald voetbal een bedrag van tussen de 5 en 7 miljoen euro per speelronde", aldus de topman van de eredivisie. Volgens hem is het van levensbelang voor de bedrijfstak dat de stadions snel weer vol raken.

"We varen door water waar geen kaarten van bestaan", schetst De Jong de situatie. Per regio, per club en per stoeltje moet daarom bekeken worden wat mogelijk is. Zo kan het voorkomen dat het beleid bij de ene club strenger is dan bij andere competitiegenoten.

Neem PEC Zwolle. Uit de rondgang van de NOS komt naar voren dat daar het voetbal op de soberste manier wordt aangeboden. Zo is de fanshop gesloten en sluit de catering tijdens de wedstrijd. Ook geldt in Zwolle een mondkapjesplicht totdat fans op hun stoeltje zitten - een maatregel die nergens anders geldt in de eredivisie.

"Onze omlopen in het stadion zijn smal. Wij voorzagen veel drukte", zegt Jeroen van Leeuwen, algemeen manager bij PEC. Samen met de veiligheidsregio werd daarom besloten om aan de veilige kant van de streep te gaan staan.