Opnieuw wint rolstoeltennisster De Groot in een jaar alle grandslamtoernooien

Rolstoeltennisster Diede de Groot is voor het vijfde jaar op rij winnares van de US Open geworden. De 25-jarige nummer een van de wereld rekende in de finale af met haar eeuwige rivale, de als tweede geplaatste Yui Kamiji uit Japan: 3-6, 6-1, 6-1.

De Groot won net als vorig alle vier de grandslamtoernooien in het enkelspel, een 'grand slam'. In 2021 ging ze tussendoor ook nog met de paralympische titel aan de haal ('golden slam').

Laatste nederlaag in februari 2021

De Groot won al zestien grandslamtitels in het enkelspel. Dat zijn er tweemaal zo veel als Kamiji, die ze in twaalf grandslamfinales klopte. De Japanse versloeg haar alleen in de US Open-finale van 2017.

Sinds haar laatste nederlaag (februari 2021 tegen Kamiji) boekte De Groot 65 zeges op rij.