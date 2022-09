EK-zilver voor 3x3-basketbalsters Oranje, mannen veroveren brons

De wedstrijd was een herhaling van de finale van 2018. Frankrijk won toen met 21-5 en prolongeerde de titel een jaar later. In 2021 werd Frankrijk in eigen land onttroond door Spanje, dit jaar won het voor het eerst de wereldtitel.

De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben bij de EK in het Oostenrijkse Graz de zilveren medaille veroverd. In de finale bogen Loyce Bettonvil, Julia Jorritsma, Noortje Driessen en Natalie van den Adel met 14-21 voor Frankrijk.

The Netherlands claim bronze 🥉 at the #3x3Europe Cup 2022 #3x3Europe pic.twitter.com/Sr0TSaNOie

Nederland was in de halve finales met dezelfde cijfers verslagen door Servië, winnaar van vijf van de zeven WK's en winnaar van de laatste drie EK's. Tegen Litouwen, dat in juni in de WK-finale van Servië verloor, boog Oranje een achterstand van 1-4 om in een 6-4 voorsprong.

Daarna volgde een slordige periode, waarin de tweepunters maar niet wilden vallen. Bij 9-9 vielen er opeens drie op rij en daarmee was het duel wel beslist. Nederland veroverde eerder EK- brons in 2016.