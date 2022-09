Feyenoord terug op de tweede plek, na winst in eenzijdige derby tegen Sparta

Juist die pit ontbrak bij Sparta, dat met de blunderende Olij voorop niet scherp aan de derby begon. Want voorafgaand aan de 2-0 gooide de keeper de bal zomaar in de voeten van Oussama Idrissi.

Opvallend moment was echter ook Dilrosuns verdedigende werk, toen hij Jonathan de Guzman bij een gevaarlijke uitbraak met zijn defensieve sprint voor de voeten liep.

Het is nog een beetje passen en meten voor Slot met al die nieuwelingen, maar het experimentje met Javairô Dilrosun als vervanger van de geblesseerde spelverdeler Sebastian Szymanski leverde meteen resultaat op.

Tegen Lazio werd Feyenoord in de Europa League gewogen en te licht bevonden, maar met frisse moed stuurde trainer Arne Slot zijn elftal in een aanvallende formatie weer naar voren.

Feyenoord heeft de tweede plek in de competitie iets steviger in handen gekregen. Na de gewonnen derby tegen Sparta (3-0) mogen de Rotterdammers zich gaan verheugen op het grote werk, zowel in de eredivisie (van de zes duels werden er vijf gewonnen) als internationaal.

Olij stak juist in goede vorm, na twee zeges zonder tegengoals. En spits Tobias Lauritsen, in totaal drie keer trefzeker tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam, werd door zijn zeer ontevreden trainer Maurice Steijn al na een halfuur met een blessure gewisseld.

Zo hoefde Feyenoord zich niet bovenmatig in te spannen richting de Europese wedstrijd tegen Sturm Graz van aanstaande donderdag en de topper bij PSV drie dagen daarna.

Giménez weer trefzeker

Grote vraag is hoe sterk de Rotterdammers voor de dag kunnen komen met een team dat de afgelopen maanden op bijna elke positie is gewijzigd. En wat nog meer nieuwsgierigheid wekt, is wat Slot nog achter de hand heeft.

Zo werden de toeschouwers alvast verwend met een vleugje Igor Paixão (hij debuteerde in de eredivisie), die Bart Vriends in de luren legde en een andere invaller Santiago Giménez liet scoren. De Mexicaan maakte er al vier in zijn laatste drie invalbeurten, maar ruziede ook met Kökcü over het nemen van een penalty tegen Lazio.

Maar dat akkefietje is allang bijgelegd. Zijn gretigheid, dat is wat ze in De Kuip zeer tevreden stemt.