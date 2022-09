Debutant De Vries krijgt complimenten Verstappen: 'Superresultaat voor Nyck'

De vraag is niet of, maar wanneer Max Verstappen de wereldtitel in de Formule 1 prolongeert. En een andere vraag die sinds de race van vandaag op Monza speelt is niet of, maar waar Nyck de Vries zijn debuut in de Formule 1 een vervolg mag gaan geven.

De Vries werd bij zijn eerste optreden in de koningsklasse van de autosport meteen verkozen tot coureur van de dag, door zijn Williams knap naar de negende plaats te sturen.

"Dit is een superresultaat voor Nyck, punten in zijn eerste race", zei Verstappen in gesprek met Viaplay. "Fysiek zal hij dit morgen denk ik wel voelen. Twee Nederlanders in de punten, dat is ook positief. Hopelijk gebeurt dit vaker."