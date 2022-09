'Toevoer stroom en water steden Oekraïne beschadigd door Russische aanvallen'

Delen van de Oost-Oekraïense stad Charkov en de omliggende gebieden hebben gisteravond en vannacht zonder stroom en water gezeten, melden de lokale autoriteiten. Ook in andere delen van het land werd melding gemaakt van stroomuitval. President Zelensky zei dat er gedeeltelijke stroomuitval was in Soemy, Zaporizja en Dnipropetrovsk.

In welke mate de problemen in de nacht van zondag op maandag zijn opgelost, is onduidelijk. In sommige regio's lijkt de situatie inmiddels weer onder controle. Zo meldt de regionale gouverneur van Soemy op Telegram dat de watervoorziening daar volledig is hersteld. Hetzelfde geldt volgens hem voor de elektriciteitsvoorziening, hoewel het netwerk nog niet erg stabiel zou zijn.

Ook inwoners van Poltava, in het noordoosten van Oekraïne, kunnen weer gebruikmaken van elektriciteit, meldt de burgemeester van de stad. "Voorlopig is de situatie genormaliseerd. Maar ik dring erop aan: wees voorzichtig", zei hij.

'Cynische wraakacties'

Volgens gouverneur Olehh Synjehoebov van Charkov zijn de problemen het resultaat van Russische aanvallen. "Er is brand uitgebroken op de plekken waar de aanvallen plaatsvonden. Brandweerlieden zijn bezig met het blussen" meldt hij op Telegram. Ook Zelensky legt de schuld bij het Russische leger. Die mikken volgens hem "niet op militaire doelen. Hun doel is om mensen af te sluiten van licht en verwarming".

Burgemeester Ihor Terechov van Charkov zegt dat de aanvallen "cynische wraakacties zijn voor het succes van ons leger aan het front. Met name in de regio Charkov." Het is niet onafhankelijk vast te stellen of deze stroomuitval inderdaad het resultaat van aanvallen is. In Russische media wordt nog niet over een aanval gerept.

Oekraïense troepen boeken veel terreinwinst

De afgelopen dagen boeken Oekraïense troepen veel terreinwinst in het bezette noordoosten van het land. Zo werd onder meer het belangrijke knooppunt Koepjansk heroverd. Volgens president Zelensky heroverde het Oekraïense leger sinds 1 september zo'n 3000 vierkante kilometer grondgebied.

In de heroverde steden Oekraïense Balaklia en Izjoem werd gisteren de Oekraïense vlag gehesen: