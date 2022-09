Exitpoll Zweden: meerderheid voor links, anti-immigratiepartij groeit fors

Bij de parlementsverkiezingen in Zweden is de sociaaldemocratische SAP van de huidige premier Andersson de grootste partij gebleven, maar de populistische anti-immigratiepartij Zweden Democraten heeft de grootste winst geboekt. Dat blijkt uit een exitpoll die vlak na het sluiten van de stembureaus bekend werd gemaakt.

De sociaaldemocratische SAP kreeg volgens de exitpoll ruim 28 procent van de stemmen. De vraag is of premier Andersson opnieuw een coalitie met linkse partijen kan vormen. Volgens de exitpoll zou dat blok met 49,8 procent daarvoor waarschijnlijk net genoeg zetels krijgen.

Bendegeweld

De Zweden Democraten kregen volgens de exitpoll 20,5 procent van de stemmen (tegen 17,5 in 2018), waardoor ze de op een na grootste partij in het parlement worden. Die partij hoopt juist op een rechts blok, groot genoeg om te kunnen regeren. Volgens de exitpoll blijft dat blok echter steken op 48,2 procent.

De winst van de rechts-populistische partij heeft te maken het belangrijkste thema van de verkiezingen: bendegeweld. In bijna elke Zweedse stad zijn verhalen bekend van wilde schietpartijen tussen rivaliserende groepen. Die groepen bestaan grotendeels uit jongeren met een migratieachtergrond. Rechtse partijen pleiten daarom voor een strenger migratiebeleid.

De exitpoll week in het verleden soms flink af van het uiteindelijke resultaat. De verwachting is dat het tellen van de stemmen tot in de loop van maandag doorgaat.