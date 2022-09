Evenepoel na 44 jaar eerste Belgische winnaar grote ronde, Molano wint slotrit Vuelta

België viert feest: na 44 jaar is er weer een Belgische winnaar van een grote wielerronde. Remco Evenepoel kwam zondagavond ongeschonden in zijn rode leiderstrui over de streep in Madrid en is de beste in de Vuelta a España. Hij volgt Johan de Muynck op die in 1978 de Giro d'Italia won. De massasprint van de slotetappe in het centrum van Madrid werd gewonnen door Sebastián Molano. Het rood is dus voor Evenepoel, het groen van het puntenklassement voor Mads Pedersen en de bolletjestrui voor beste klimmer Richard Carapaz.

Evenepoel en Pedersen - Getty Images

De eindzege in de Ronde van Spanje stelde de 22-jarige Evenepoel zaterdag eigenlijk al veilig toen hij in de laatste zware bergetappe zijn voorsprong van 2.07 minuut op Spaanse nummer twee Enric Mas succesvol verdedigde. "De belangrijkste dag van mijn leven is de mooiste dag van mijn leven geworden. Het is ongelooflijk", was Evenepoels eerste reactie nadat zijn tranen waren opgedroogd. Echt link werd het nooit meer in die bergrit. Zijn voornaamste concurrent voor de eindzege, Primoz Roglic, zat namelijk al thuis. De kopman van Jumbo-Visma stapte woensdag niet meer op na een nare valpartij een dag eerder. Defilé naar Madrid In de laatste etappe van de Vuelta rolde het peloton zoals gebruikelijk als defilé in wandeltempo naar de Spaanse hoofdstad. De rode trui komt niet meer in gevaar, maar de drager moet wel finishen. Niet vallen, is de opdracht. Evenepoel bleef op zijn fiets zitten en kwam ongeschonden de 97 kilometer lange etappe naar Madrid door. De Belg gaf zijn Vuelta-zege extra glans door twee etappes te winnen: de individuele tijdrit naar Alicante en de bergetappe naar Alto del Piornal. Na de gebruikelijke champagne- en fotomomenten van de winnende ploeg voerde het peloton langzaam het tempo op. En bij het binnenrijden van het centrum van Madrid ging er iemand vandoor. Geen serieuze aanval, het was Alejandro Valverde. De 42-jarige Spanjaard mocht in zijn 32ste en allerlaatste grote ronde een stukje voor het peloton uitfietsen. Klappend en lachend naar het publiek onderging hij het eerbetoon in de ronde die hij één keer won, in 2009. Aan het eind van dit seizoen stopt Valverde met wielrennen.