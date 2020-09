Seksonderzoeker Shere Hite (77) overleden

De Amerikaans-Duitse seksonderzoeker en feminist Shere Hite is in Londen op 77-jarige leeftijd overleden. Ze verwierf wereldwijd bekendheid in de jaren 70 met haar studie The Hite Report, naar de vrouwelijke seksualiteit.

Het boek werd een bestseller; er werden sinds 1976 meer dan 50 miljoen exemplaren van verkocht. Hite schreef onder meer dat vrouwen vaak niet opgewonden raken van penetratie. Ze stelde dat vrouwen veel makkelijker tot een orgasme komen door masturbatie dan door penetratie.

Het werk wordt gezien als grensverleggend, omdat voorheen de rol van de man vaak centraal stond: "Shere Hite stelde voor het eerst het vrouwelijk genot op de eerste plaats", zegt de Britse feminist Julie Bindel tegen The Guardian. Volgens The New York Times zorgde The Hite Report voor een "revolutie in de slaapkamer".

Kritiek

Er was ook kritiek op het werk van Hite. Voor haar onderzoek stuurde ze 100.000 enquêtes naar vrouwen, waarvan ze er 4500 terugkreeg. Op basis daarvan stelde Hite onder meer dat 95 procent van de vrouwen zich emotioneel en fysiek misbruikt voelde door hun echtgenoot. Volgens critici was de steekproef niet representatief, doordat waarschijnlijk vooral erg ongelukkige vrouwen de enquête hadden ingevuld.

Ook zagen veel conservatieve Amerikanen haar als een gevaar voor het gezinsleven. Hite ontving doodsbedreigingen en verhuisde daarop naar Duitsland, waar ze met een Duitser trouwde. Ook nam ze de Duitse nationaliteit aan; ze vond Duitsland opener en toleranter dan haar geboorteland, de VS.

Hite woonde de laatste jaren in Londen bij haar tweede echtgenoot. Ze leed al een paar jaar aan alzheimer en parkinson.