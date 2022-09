AZ-FC Twente, duel der subtoppers, komt pas in tweede helft op gang: 1-1

AZ en FC Twente hebben in een duel tussen twee subtoppers in de eredivisie met 1-1 gelijkgespeeld. Beide ploegen zorgden dit seizoen met verzorgd en aanvallend voetbal vaak voor vermaak, maar daar was voor rust geen sprake van. De wedstrijd kwam pas in de tweede helft op gang.

De rommelige eerste helft stelde ronduit teleur. Beide teams speelden in een laag tempo, creëerden geen kansen en grossierden in onnodig balverlies. De tweede helft bood meer vermaak.

Odgaard breekt de ban

FC Twente had vlak na rust de score kunnen openen als Václav Cerný op de achterlijn direct had voorgegeven met zijn rechterbeen. Dan had Michel Vlap de bal voor het doel kunnen binnenwerken. De Tsjech besloot echter terug te kappen naar zijn linkerbeen.

AZ zette daarop aan voor een serie mogelijkheden. Jens Odgaard en Tijjani Reijnders zorgden voor het eerste gevaar en waren ook verantwoordelijk voor de eerste goal. Reijnders zette voor en Odgaard schoot de bal, die van richting werd veranderd, in de verre kruising,