Man opgepakt in Amsterdam voor bedreigen premier Rutte

Een 61-jarige Amsterdammer is vrijdag door de politie opgepakt vanwege het bedreigen van premier Mark Rutte. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte, meldt de politie vandaag aan de NOS.

De Telegraaf meldde eerder dat de man zou zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op de premier, maar dat is volgens de politie niet correct.

De premier wordt regelmatig bedreigd. Zo werd in januari in Duizel bijvoorbeeld een man van 52 opgepakt voor dat vergrijp. In juni werd een Rotterdammer veroordeeld vanwege bedreiging van onder anderen de premier. Ook is de persoonsbeveiliging rond de premier sinds vorig jaar aangescherpt.