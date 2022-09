Stoffelijk overschot Elizabeth aangekomen in Edinburgh

De rouwstoet met het stoffelijk overschot van koningin Elizabeth is in de Schotse hoofdstad Edinburgh aangekomen.

De rouwstoet reed onder meer over de Royal Mile, een van de bekendste straten in de stad waar duizenden mensen zich al vroeg hadden verzameld. De overleden koningin zal worden overgebracht naar het paleis van Holyrood Palace, het officiële verblijf van de koninklijke familie in Edinburgh.

De stoet vertrok rond 11.00 uur vanaf Balmoral Castle, waar de koningin stierf. Hoewel de snelste weg tussen Balmoral Castle en Edinburgh z'n 165 kilometer is, werd gekozen voor een route van ruim 280 kilometer.

De stoet deed verschillende locaties aan waarmee de koningin een speciale band had, met overal langs de route toeschouwers. In het dorp Banchory werden bloemen naar de rouwstoet gegooid. Een groep boeren had hun tractoren als een erehaag langs de route geparkeerd. De stoet stopte onderweg naar Edinburgh één keer om de chauffeurs rust te geven. Op veel plekken waar de kist van de koningin voorbijkwam werd geapplaudisseerd, op andere plekken was er stilte.