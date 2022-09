Zuinige overwinning Groningen bij Cambuur in moeizaam maar aantrekkelijk duel

Op het kunstgras van Leeuwarden is een moeizame, maar toch aantrekkelijke wedstrijd tussen SC Cambuur en FC Groningen geëindigd in 0-1. Twee ploegen bij wie het - zacht uitgedrukt - nog niet vanzelf gaat dit seizoen. Cambuur won alleen bij Fortuna Sittard, Groningen hiervoor alleen thuis tegen Go Ahead Eagles. Een gebrek aan goals, daar ligt het aan.

Pas na zeventig minuten was het Tomas Suslov die het beslissende doelpunt maakte, nadat Marco Tol de bal had verspeeld in de opbouw. Zuur voor Cambuur, dat iets beter was en een punt had verdiend.

Aanvallend beperkt

Want voetballend valt het niet tegen bij de ploeg van Henk de Jong. Fraaie crosspasses, genoeg beweging, maar de Friezen vinden de weg naar het doel maar moeilijk. Komen ze eenmaal in scoringspositie, dan is rustig blijven vaak ook wat veel gevraagd.

Bij Groningen regent het ook geen goals. Aanvallend heeft de ploeg van Frank Wormuth met het vertrek van Jørgen Strand Larsen behoorlijk wat ingeleverd. En afgelopen week werd ook nog Cyril Ngonge voorlopig uit de selectie gezet omdat de aanvaller "niet past binnen de normen van het team". Woorden van de hoofdtrainer.