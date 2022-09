PSV door benutte penalty op valreep langs RKC, dat woedend is: 'Schorsen die VAR'

"Hij raakt toch eerste de bal?! Wat doet de VAR eigenlijk? Serieus", zegt RKC-keeper Etienne Vaessen als hij de beelden terugziet over het ontstaan van de strafschop. "Ik zou heel die VAR gewoon schorsen. En die scheids ook, voor drie weken."

PSV zette aan voor een slotoffensief, maar leek geen gaten meer te kunnen vinden in de defensie van de Waalwijkers. Diep in blessuretijd kreeg het hulp van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die de bal op de stip legde na gevaarlijk spel van Hans Mulder jegens Simons.

Na de 2-1 nederlaag tegen FC Twente en het 1-1 gelijkspel tegen Bodø/Glimt in Europa snakte PSV naar een zege. RKC leek wat dat betreft het ideale slachtoffer, maar de Waalwijkers weerden zich kranig.

PSV leek tegen RKC Waalwijk voor de derde keer op rij verstoken te blijven van een overwinning. Diep in blessuretijd voorkwam Cody Gakpo met een benutte penalty dat scenario maar net: 1-0. Voor trainer Ruud van Nistelrooij en zijn formatie eindelijk een opsteker.

"Maar ja, wij zijn een kleine club", gaat Vaessen verder. "En PSV zogenaamd een grote club. Zo hebben ze vandaag niet gevoetbald, al een paar weken niet. Dit is heel zuur voor ons."

Lat en paal PSV

Voor rust had een sterker PSV, zonder de zieke Ibrahim Sangaré, talloze mogelijkheden om de score te openen. Een rake kopbal van Gakpo werd geannuleerd wegens buitenspel en Ismael Saibari en Xavi Simons stuitten op Vaessen.

Gakpo liet vervolgens weer van zich horen door twee keer het aluminium te treffen. Eerst knalde hij een vrije trap op de lat en even later bleek de paal een sta-in-de-weg. RKC ontsnapte, al zorgde het zo nu en dan voor dreiging via de counter.