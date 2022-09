Verstappen heeft wereldtitel na zege binnen handbereik, De Vries knap negende

Max Verstappen kan zijn wereldtitel theoretisch gezien al in de volgende Formule 1-race prolongeren. De WK-leider won alweer zijn elfde grand prix van het seizoen, door op Monza zijn naaste belager Charles Leclerc voor te blijven.

De Grand Prix van Italië stond ook in het teken van het debuut van die andere Nederlander, Nyck de Vries. De vervanger van de zieke Alexander Albon eindigde heel knap als negende en pakte zo twee WK-punten voor de renstal van Williams, die met zijn beide coureurs in het hele seizoen pas vier punten had verzameld.

De Vries werd zelfs uitgeroepen tot beste rijder van de dag.

Verstappen van zeven naar een

Maar eerst Verstappen, die vanwege aanpassingen aan de Red Bull-motor een gridstraf aan de broek had gekregen. Vanaf de zevende plaats had hij slechts twaalf rondjes nodig om de koppositie in handen te nemen, geholpen door een vroege pitstop van de vooraan gestarte Leclerc.

De tactiek van Red Bull, met een bandenwissel minder dan Leclerc, leverde Verstappen uiteindelijk eenvoudig de zege op. Onbedreigd behield hij voor het eerst in zijn carrière op Monza de eerste plaats.