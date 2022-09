Vanavond op tv: De opmars van Oekraïne • Kramatorsk maakt zich op voor de winter • Bezoek aan kostschool Charles III

De opmars van Oekraïne Oekraïense militairen hebben deze maand tot dusver 3000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen, meldt de Oekraïense legertop. Oekraïne zegt dat er met het tegenoffensief nu zo'n dertig plaatsen in de Charkov-regio zijn heroverd. Analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War melden dat Oekraïne in een paar dagen tijd al meer gebied heeft veroverd dan Russische troepen hebben ingenomen sinds april. Te gast is Bob Deen, van instituut Clingendael.

Kramatorsk maakt zich op voor de winter Hoe maakt Kramatorsk, in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne, zich op voor de naderende winter. De stad wordt regelmatig beschoten. Er is geen gas meer, omdat de gasleidingen naar de stad in de strijd zijn vernield en men vreest dat ook de elektriciteitsvoorziening zal uitvallen. Volgens het gemeentebestuur is ongeveer zeventig procent van de inwoners gevlucht voor het geweld. De rest wacht af. We spreken met verslaggever Gert-Jan Dennekamp in Oekraïne.