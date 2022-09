SCHC wint hockeytopper tegen Den Bosch, doelpuntenfestijn bij mannen

De hockeysters van SCHC hebben de topper tegen Den Bosch met 3-1 gewonnen en nestelen zich daardoor aan kop van de hoofdklasse. Ook HDM en Amsterdam staan op zes punten na twee wedstrijden.

Den Bosch en SCHC speelden afgelopen jaar de finale van de play-offs tegen elkaar. Nu troffen beide ploegen elkaar in de tweede speelronde. Het was SCHC dat de wedstrijd na een 1-1 ruststand naar zich toetrok. Yibbi Jansen maakte alle doelpunten voor de ploeg uit Bilthoven.

Voor rust scoorden beide teams uit een strafcorner. Kort na rust maakte Jansen het eerste velddoelpunt, dat via Danique van der Veerdonk en keepster Josine Koning over de lijn rolde. De laatste goal kwam uit een strafbal.

Kampong blijft op nul

HDM staat net als SCHC op zes punten uit twee wedstrijden. De ploeg was in eigen huis te sterk voor Klein Zwitserland. Ook Amsterdam is nog foutloos deze competitie. Dankzij twee doelpunten van Michelle Fillet werd er thuis met 3-2 gewonnen van HGC.