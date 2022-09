Van Vleuten voltooit 'trilogie' met Vuelta-winst, maar zit met hoofd al bij WK

De trilogie van Annemiek van Vleuten is voltooid. Na eindzeges in de Giro d'Italia en de Tour de France deze zomer reed ze vanmiddag in de rode leiderstrui van de Vuelta a España over de streep van de laatste etappe in Madrid. Zeventien nerveuze ererondes door het centrum van de Spaanse hoofdstad, waarin wereldkampioen Elisa Balsamo het snelste bleek in de sprint.

Na afloop van de rit van zaterdag liet Van Vleuten al weten wat ze van haar naderende overwinning vond. "Ik ben zelf nooit zo bezig met rijtjes en moet eerlijk zeggen de Vuelta niet te vergelijken is met de Giro of de Tour. De organisatie zet zeker stappen, maar er zijn er ook nog heel wat te zetten."

Op naar WK in Australië

Van Vleuten zat zondagochtend, voordat de laatste etappe begon, al met haar hoofd bij de komende WK in Australië. De Vuelta was een welkome voorbereiding op de wegwedstrijd, waar ze haar derde grote doel van het wielerjaar wil bereiken. Afgelopen week trainde ze drie dagen op rij extra, op racedagen, om maar zo goed mogelijk aan de start te verschijnen in Wollongong.