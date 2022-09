Dost schiet Utrecht tegen Vitesse naar overwinning in wedstrijd met weinig kansen

Het publiek vroeg het laatste kwartier om 'alles of niets' in Utrecht. Het leek eigenlijk de hele wedstrijd niets te worden, want de kansen waren voor beide ploegen schaars. Tot Bas Dost zo'n vijf minuten voor tijd een afgeslagen bal achter Kjell Scherpen schoot. Het betekende zijn vijfde doelpunt van het seizoen en een mooie opsteker voor Utrecht, dat na een matige start van het seizoen nu acht punten heeft en voorlopig achtste staat.

In een gelijk opgaande eerste helft hadden de keepers het niet druk. De eerste mogelijkheid was er voor Vitesse. Maximilian Wittek gaf een lage voorzet bij de tweede paal, maar voordat spits Bartosz Bialek de bal kon binnenwerken, verwerkte Mark van der Maarel de bal tot hoekschop. Het Utrechtse clubicoon had een fraai jubileum: hij werd voor de wedstrijd in het zonnetje gezet omdat hij nu 350 wedstrijden voor Utrecht heeft gespeeld.

Utrecht was vervolgens ook een aantal keren dreigend, met name over de rechterkant via Moussa Sylla, maar tot echt grote kansen kwam de ploeg van Henk Fraser niet. De grootste mogelijkheid voor rust was voor Hidde ter Avest, maar hij maaide over een voorzet van Jens Toornstra heen op de rand van het vijfmetergebied.

'Alles of niets'

De wedstrijd startte in de tweede helft een stuk levendiger. Utrecht was gevaarlijk via Dost en Melle Meulensteen liet zich namens Vitesse gelden met een schot van afstand. Daarna hadden beide ploegen opnieuw moeite om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De fans van Utrecht hadden een duidelijke boodschap en wilden dat hun ploeg een kwartier voor tijd 'alles of niets' ging spelen.

De spelers leken niet echt mee te gaan in die oproep, maar vlak voor tijd kreeg het thuispubliek zijn zin. Na een voorzet van invaller Sean Klaiber wist Jens Toornstra de bal er niet in te krijgen, maar daar was Bas Dost om de bal binnen te werken. Met nog zes minuten speeltijd te gaan was dat voldoende om inderdaad de drie punten te pakken.