Oekraïense leger herovert in elf dagen 3000 vierkante kilometer grondgebied

Het Britse ministerie van Defensie onderschrijft op basis van inlichtingen dat Oekraïense troepen significante vooruitgang boeken in de Charkov-regio, al wordt er rond Izjoem en Koepjansk nog steeds gevochten. Rusland erkent dat er eenheden worden teruggetrokken; dat gebeurt volgens het Kremlin om te hergroeperen, om zo posities aan het front in Donetsk te versterken. Volgens het Russische staatspersbureau TASS krijgen inwoners van door Rusland bezette gebieden in Charkov het advies te evacueren naar Rusland.

Analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War melden dat Oekraïne in een paar dagen tijd al meer gebied heeft veroverd dan Russische troepen hebben ingenomen sinds april.

Ook in de regio Donetsk, die in handen is van Rusland en pro-Russische separatisten, is de situatie "gespannen". Leider Poesjilin van de zelfuitgeroepen volksrepubliek zegt dat het Russische leger alles nog onder controle heeft.

De westerse wapenleveranties spelen een belangrijke rol in het Oekraïense offensief. Zo zouden met Amerikaanse raketten twee bruggen over de rivier de Dnjepr zijn verwoest. Daardoor komt de bevoorrading van het Russische leger in Cherson, in het zuiden van Oekraïne, in het nauw. Die regio is nog in handen van de Russen.