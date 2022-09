Israël verzegelde de deuren, maar Palestijnse organisaties werken door

"Als dat zo is, laat ze het dan bewijzen", zegt Shawan Jabarin. De directeur van Al-Haq wordt door Israël al langer beschuldigd van banden met het PFLP, heeft meermaals gevangen gezeten en kreeg eerder een reisverbod opgelegd. "Maar bewijs hebben ze niet. Het is een politieke beslissing om ons het zwijgen op te leggen."

Ook plakte het leger overal een militair bevel aan de deur: op last van de bevelhebber gesloten en toegang verboden. De deur werd verzegeld. "Maar dezelfde dag zijn we weer aan het werk gegaan", zegt Jabarin. "We laten ons niet intimideren."

De ingang werd vorige maand geforceerd door Israëlische militairen , die midden in de nacht het kantoor van Al-Haq (45 werknemers) binnenvielen in de Palestijnse stad Ramallah. "Van de serverruimte tot de administratie, alles hebben ze opengebroken", zegt Jabarin. Bij Al-Haq lijkt niets meenomen, maar bij andere organisaties nam het Israëlische leger documenten, computers en printers in beslag.

De zware metalen deur is met geweld opengebroken, dat is duidelijk te zien. De voordeur van mensenrechtenorganisatie Al-Haq zit vol met butsen en deuken. "Daar aan de zijkanten hebben de soldaten hem open gebeukt", zegt ngo-directeur Shawan Jabarin. "Ondanks de beschadigingen hebben we de deur maar laten zitten. Voor als ze nog een keer willen binnenvallen."

De impact van het stempel 'terrorisme' is groot, zegt ook Milena Ansari, die als mensenrechtenadvocaat werkt voor ngo Addameer. "Normaal zetten wij ons in voor politieke gevangenen, maar nu zijn we ons vooral aan het verdedigen tegen beschuldigingen aan ons eigen adres."

En ook voor haar persoonlijk kunnen er consequenties volgen. "Volgens Israël zit je hier nu te praten met een medewerker van een terroristische organisatie", zegt ze. "Ik kan ieder moment gearresteerd worden, een collega zit al vast. Ook kunnen ze bepalen dat ik niet meer naar het buitenland mag, of zelfs Jeruzalem uit moet, waar ik vandaan kom. Dat voelt niet goed, het is onveilig."

Twijfel aan bewijs

Volgens Israël is het bewijs tegen de organisaties onweerlegbaar, maar de buitenwereld is daar niet van overtuigd. Israëls bondgenoten, waaronder Europese landen en de VS, vroegen Israël om onderbouwing van de aantijgingen, desnoods in vertrouwelijke briefings. Toen het bewijs in de ogen van Nederland en acht andere EU-landen uitbleef, lieten zij deze zomer weten met de Palestijnse organisaties te blijven samenwerken.

Eerder dit jaar gaf Nederland juist een ander signaal af, toen het de financiële steun opzegde aan een van de zes ngo's, ontwikkelingsorganisatie UAWC. Jarenlang financierde Nederland landbouwprojecten van deze organisatie om Palestijnse boeren te ondersteunen.

Maar dat veranderde toen twee oud-medewerkers van UAWC door Israël verdacht werden van betrokkenheid bij een aanslag waarbij een Israëlisch meisje was gedood. Toenmalig minister Kaag schortte de steun op. Na lang wikken en wegen en een extern onderzoek besliste Nederland begin dit jaar de steun aan UAWC definitief stop te zetten.

Toch was Nederland vorige maand een van de landen die na de Israëlische militaire invallen zijn steun uitsprak aan de zes ngo's. "Onacceptabel" noemden EU-lidstaten het Israëlische handelen. En dezelfde dag nog bezochten Europese diplomaten het kantoor van Al-Haq, dat enkele uren eerder door Israël verzegeld was.

Een heel belangrijk signaal, zegt directeur Jabarin van Al-Haq. "Maar of het ook genoeg is, is weer een heel andere vraag. Zo lang de kritiek alleen bij woorden blijft en er geen sancties aan vast zitten, kan Israël zijn gang blijven gaan."