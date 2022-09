Dode door drugsgebruik bij feest Rotterdam

Bij een technofeest in de Maassilo in Rotterdam is vannacht een 19-jarige man overleden aan de gevolgen van drugsgebruik.

De politie werd aanvankelijk ingeschakeld door de organisatie van het feest, omdat de man agressief gedrag vertoonde. Bij aankomst rond 22.30 uur kalmeerde hij al snel, waarna hij onwel werd. Reanimatie kon de man niet meer redden, ongeveer een uur later overleed hij.

Een politiewoordvoerder zegt dat een arts heeft vastgesteld dat de dood het gevolg was van drugsgebruik. Om welke drugs het gaat, wil de politie niet zeggen. Er zijn geen aanwijzingen dat anderen iets met het drugsgebruik van het slachtoffer te maken hebben. Daarom loopt er ook geen politieonderzoek.

Het feest werd na het incident gestopt. Ook het nachtprogramma dat nog op de planning stond, ging niet meer door. Volgens de politie leidde dat abrupte einde niet tot problemen met andere feestgangers.