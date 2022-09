De Groot en Van Koot winnen dubbeltitel in New York

Diede de Groot staat zondag ook in de finale van het enkelspel, daarin treft ze eveneens de Japanse Yui Kamiji.

De Groot en Van Koot waren titelverdedigsters op het toernooi. Het is al de derde gezamenlijke dubbeltitel van dit jaar. In totaal haalden De Groot en Van Koot al twaalf grandslamstitels binnen.

Rolstoeltennissers Diede de Groot en Aniek van Koot hebben de dubbeltitel gepakt op de US Open. De Nederlandse vrouwen wonnen in de finale van Yui Kamiji (Japan) en Kgothatso Montjane (Zuid-Afrika) met 6-2, 6-2.

Dubbeltitel bij de quads

Er was ook Nederlands succes voor Sam Schröder en Niels Vink in de categorie quads (tennissers met een beperking aan zowel armen als benen). Het als eerste geplaatste Nederlandse duo won in de finale van het dubbelspel van het Canadees/Amerikaanse duo Robert Shaw en David Wagner: 6-1,6-2.

Beide heren treffen elkaar ook nog in de finale van het enkelspel.