Kerncentrale bij Zaporizja nu volledig stilgelegd

De kerncentrale in Zaporizja is volledig stilgelegd. De Oekraïense beheerder Energoatom zegt dat ook de zesde en laatste reactor van de centrale is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

De laatste week stond de centrale al in "eilandmodus". Dat hield in dat hij was losgekoppeld van het elektriciteitsnet en dat er alleen stroom werd gegenereerd voor het koelsysteem van de laatst overgebleven reactor. Energoatom noemt het uitzetten van de centrale een veiligheidsmaatregel.

Wat de uitschakeling van de kerncentrale betekent voor de stroomvoorziening van Oekraïense huishoudens is niet duidelijk. De kerncentrale in Zaporizja is de grootste van Europa en leverde ongeveer een vijfde van alle energie van Oekraïne.

In de stad Enerhodar woont het personeel dat de kerncentrale in Zaporizja draaiende moet houden. Door beschietingen daar is de stroom uitgevallen en is het steeds moeilijker om de kerncentrale veilig te laten werken. In Enerhodar werken water- en rioleringssystemen niet meer.

Gedemilitariseerde zone

De centrale ligt in door Rusland bezet gebied en heeft schade opgelopen door beschietingen over en weer. VN-atoomwaakhond IAEA concludeerde onlangs dat er schade is aan het gebouw voor kernbrandstof, de opslagfaciliteit voor vast radioactief afval en aan het gebouw met het centrale alarmstation. Omdat een nucleair ongeluk niet wordt uitgesloten, riep Kiev omwonenden al op het gebied te verlaten.

Het IAEA pleit voor een veiligheidszone rond de centrale. De Oekraïense president Zelensky steunt dat voorstel tot demilitarisering. Rusland wil "aanvullende uitleg" van het IAEA over de bevindingen van het inspectieteam.