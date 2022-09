De Guzmán gaat vanavond niet juichen tegen Feyenoord: 'Het is mijn familie'

De stadsderby tegen zijn oude club had De Guzman meteen in zijn agenda staan. "Feyenoord is nog steeds míjn club, maar ik denk dat iedereen dat wel zal begrijpen", zegt hij tegen regionale omroep Rijnmond . "Het is een speciale wedstrijd voor Sparta, maar ook voor mij. Ik kom weer terug in De Kuip. Daar ben ik blij mee en ik kijk ernaar uit."

De voormalig speler van Feyenoord, die veertien interlands voor Oranje speelde, tekende in juli een contract voor één jaar bij Sparta Rotterdam met een optie voor nog een jaar. Hiermee keerde hij na twaalf jaar terug in de eredivisie. De geboren Canadees kwam over van OFI Kreta.

'Uit respect zal ik niet juichen'

Een afscheid in De Kuip heeft hij opmerkelijk genoeg nooit gehad. "Maar het kan er nog altijd komen", knipoogt De Guzman. "We gaan er naartoe om te winnen. Maar met alle respect, ik zal niet juichen in De Kuip tegen Feyenoord. Uit respect doe ik dat niet, voor de fans. Feyenoord is mijn familie."