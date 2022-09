Nieuwe transgenderwet leidt tot protestmanifest en bekladde posters

Op honderden reclameborden door het hele land doken afgelopen tijd posters op over de nieuwe transgenderwet. De posters werden na kritiek door uitbater JCDecaux verwijderd, een dag later weer teruggeplaatst en in sommige steden uiteindelijk beklad. Het wetsvoorstel voor aanpassing van de transgenderwet, dat binnenkort door de Tweede Kamer wordt besproken, is aanleiding voor stevig meningsverschil tussen voor- en tegenstanders.

De campagne tegen een aangepaste wet komt uit de koker van een groepje gelijkgestemden, zegt publicist Bart Jan Spruyt. Hij is een van de ondertekenaars van een manifest waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om tegen de transgenderwet te stemmen. Op de posters wordt naar dat manifest verwezen.

Nieuwe wetgeving

De discussie draait om de vraag of het oordeel van een deskundige nodig is voordat in de geboorteakte - en dus ook in het paspoort - het geslacht wordt aangepast. Op dit moment is zo'n oordeel een voorwaarde. Dat schendt het zelfbeschikkingsrecht, zeggen transgenderorganisaties. In de vereenvoudigde versie van de wet wordt voorgesteld om de deskundigenverklaring te laten vallen.

Het manifest tegen de wetswijziging is ondertekend door publicisten, medici en feministen, overwegend uit de rechts-conservatieve en christelijke hoek. Sponsoren werden geworven onder "bevriende ondernemers", zegt Spruyt. Wie dat zijn, wil hij niet zeggen.

Spruyts voornaamste bezwaar tegen de wetsaanpassing is dat 80 procent van de kinderen die problemen hebben met hun geslacht (genderdysforie), daar in de puberteit overheen zou groeien. Hij verwijst voor dat percentage naar een Amerikaans onderzoek uit 2017.

Hoe meet je?

Hedi Claahsen, hoogleraar bij het Radboudumc (Expertisecentrum Geslacht & Gender) reageert: "Bij zulke onderzoeken is het resultaat afhankelijk van naar welke groep je kijkt. Onderzoek je jonge kinderen, dan zien we vaak dat zij zich de ene dag als meisje kleden en de andere dag als jongen. Dan kom je misschien wel aan 80 procent. Maar de jongeren die wij in ons centrum zien, worstelen vaak al lang met hun genderidentiteit." Juist die groep wil vaak het geslacht in het paspoort wijzigen, blijkt uit onderzoek.

"Het onderzoek waar het manifest naar verwijst, is verouderd", zegt Marjolein van den Brink, universitair docent rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij evalueerde in 2017 de huidige transgenderwetgeving. Volgens Van den Brink laten actuelere onderzoeken een genuanceerder uitkomst zien.

Zo werd vorige maand een onderzoek gepubliceerd waarvoor ruim 300 jonge kinderen in de VS en Canada werden gevolgd. Vijf jaar nadat zij 'sociaal' in transitie waren gegaan, bijvoorbeeld door het aannemen van een nieuwe naam, had maar 2,5 procent zich bedacht. Een deel van hen identificeerde zich bovendien als non-binair (een parapluterm voor wie zich man noch vrouw voelt).