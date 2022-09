Ricciardo staat liever een jaar aan de zijlijn dan dat hij de F1 helemaal verlaat

De Australiër moet aan het einde van dit seizoen vertrekken bij McLaren en heeft nog geen contract voor 2023. Wat zijn de opties van de achtvoudig GP-winnaar? - NOS

Ricciardo is bezig aan zijn laatste maanden als coureur van McLaren. Eind augustus maakte zijn renstal bekend het doorlopende contract voortijdig te beëindigen. Aan de moeizame tango tussen de Australiër en de MCL36, de auto waarin hij rijdt, komt daarmee een einde. "We hebben veel geprobeerd en het gaat misschien ietsje beter. Soms verloopt een race best oké, maar om echt een stap te maken, is meer nodig."

Daniel Ricciardo - Getty

Ricciardo slaagt er maar niet in weg te komen uit de middenmoot en zakt zelfs geregeld terug naar de achterhoede. Zijn beste resultaat dit jaar is een zesde plaats bij zijn thuisrace in Australië, afgelopen week finishte Ricciardo in Zandvoort als zeventiende. Zijn teamgenoot Lando Norris presteert stukken beter in de McLaren. "Hij weet ook dat deze auto zijn moeilijkheden heeft. Als ik een punt aandraag, herkent Lando dat. Misschien helpt het hem dat hij nooit in een andere auto heeft gereden. Maar ook al kent hij geen andere auto, hij is in staat met de moeilijkheden om te gaan." Terug bij de GP die hij vorig jaar won Ricciardo (33) is een achtvoudig grandprixwinnaar. Zeven van die overwinningen boekte hij bij Red Bull Racing, het team dat hij eind 2018 verrassend verliet om bij Renault aan de slag te gaan. Na twee jaar bij de Franse renstal vertrok hij naar McLaren, in de hoop op nieuw succes. Dat kwam er in de vorm van één GP-zege, precies een jaar geleden bij de Grand Prix van Italië, die zondagmiddag weer verreden wordt. "Ik zal dat nooit vergeten. Het goede gevoel dat ik eraan heb overgehouden, neem ik mee. Maar ik ben niet overmoedig, want dit is een nieuw jaar."

2021: Ricciardo viert zijn zege op Monza op karakteristieke wijze, met een slok champagne uit zijn schoen - AFP

"Al mijn andere zeges waren bij Red Bull, ik ben trots dat ik ook bij een ander team kon winnen. Ik voel de goede vibe, maar weet dat dit een heel ander weekeinde is. Ik moet mijn jaar gaan omdraaien, er zijn niet veel races meer." Wat gaat Ricciardo doen? De grote vraag die Ricciardo deze weken keer op keer moet beantwoorden, luidt: hoe nu verder? Op het moment heeft hij nog geen contract voor 2023 en het aantal beschikbare stoeltjes is beperkt. Waarschijnlijk zijn laagvliegers Haas en Williams zijn enige opties in de koningsklasse voor volgend jaar.

"Ik wil naar iedereen luisteren, ik wil me niet te goed voelen voor dit of dat. Maar als ik terugreken vanaf 2017, zat ik elke twee jaar daarna bij een ander team. Ik wil niet nu gewoon maar ergens tekenen en dan in 2024 weer ergens anders gaan rijden." "Het kan veel kanten op, maar ik hoef die beslissing ook niet nu meteen te nemen. Na Monza, na de triple header (drie races in drie weekeinden, red), is er meer tijd om erover na te denken."

2018: Ricciardo viert zijn zege in Monaco met een duik in het zwembad - AFP

Als Ricciardo geen contract kan of wil bemachtigen in de F1, zou hij zijn carrière ook kunnen voortzetten in een andere raceklasse. Maar die optie sluit hij uit. "Voor mij is duidelijk: als ik blijf racen, wil ik in de Formule 1 rijden. Ik ben er nog niet klaar voor om in een andere klasse te gaan rijden. Ik ben fan van andere kampioenschappen, maar niet om zelf in te gaan rijden. Het voelt voor mij dat ik in deze sport hoor, maar niet tegen elke prijs. Het moet goed voelen." Wildcard alleen voor Monza? "Misschien is het beste dat ik kan doen wel een jaar wachten tot 2024. Dat klinkt vreemd, maar is uiteindelijk misschien wel het meest logisch. Mijn management heeft goede contacten in de paddock. In een triple header moet ik me focussen op de races, misschien krijg ik meer duidelijkheid in een paar weken zonder race." Voor hij zichzelf de tijd geeft om na te denken, hoopt Ricciardo voor een verrassing te kunnen zorgen op Monza, net als een jaar geleden. Zijn uitgangspositie is goed, met plek vier op de startgrid. "Als ik het nu weer goed doe, ga ik misschien voor een wildcard en alleen hier in Monza rijden de komende twintig jaar", lacht hij.