NS en vakbonden bereiken cao-resultaat: verdere stakingen van de baan

Spoorvervoerder NS en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt na langdurige en moeizame cao-onderhandelingen. De aangekondigde stakingen voor deze week zijn opgeschort. De vakbonden moeten het bereikte resultaat nog voorleggen aan de leden.

De onderhandelingen werden gisterochtend hervat en gingen tot vanochtend door. De partijen zijn onder meer een loonsverhoging overeengekomen van gemiddeld 9,25 procent in 18 maanden. Verder krijgt het personeel er in december en in juli 2023 een uitkering van 1000 euro bij.