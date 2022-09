St. Albans herdenkt koningin met weemoed en gin tonic

"Ik moest huilen toen ik hoorde dat de koningin dood was. En toen we het er op school in de kring over hadden huilden andere kinderen ook." Aan het woord is de tienjarige Brooke McCoullagh uit St. Albans.

Samen met haar ouders en haar zus is ze in de kathedraal van de stad ten noorden van Londen. Daar is in een van de kapellen van het reusachtige kerkgebouw een hoekje ingericht ter nagedachtenis aan koningin Elizabeth: bezoekers kunnen er een boodschap achterlaten in het condoleanceboek en een kaarsje aansteken.

Voor ouders Dean (38) en Amy (37) was het niet meer dan vanzelfsprekend om hier met hun gezin naartoe te gaan: "Dit is een historisch moment in het leven van onszelf en van onze kinderen: de enige koningin die we ooit hebben gekend, die een soort oma was voor de hele wereld, is er niet meer. Zo'n moment moet je markeren."

De tienjarige Brooke is niet de enige die verdrietig is over het overlijden van koningin Elizabeth. Ook de zussen Jen Fanton (61) en Kathryn Harris (59) zijn aangeslagen. "Toen ik het hoorde was dat echt een schok en het verdriet is er nog steeds", vertelt Fanton. Haar zus vult aan: "We zijn als land iets heel kostbaars kwijtgeraakt met de dood van onze koningin. Ze stond voor waardigheid en stabiliteit."