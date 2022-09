Wekdienst 11/9: Kist Elizabeth naar Edinburgh • Zweden naar de stembus

Goedemorgen! Vandaag wordt de kist van koningin Elizabeth met een lijkwagen naar Edinburgh gebracht. En in Monza staan twee Nederlanders aan de start van de Grand Prix van Italië. Eerst het weer vandaag: na een regionaal mistige start zien we vandaag een mix van zon en wolkenvelden en slechts een lokale bui. Bij maar weinig wind wordt het 21 tot 23 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De kist van koningin Elizabeth wordt met een lijkwagen overgebracht van Balmoral Castle naar Edinburgh. De zes uur durende reis begint rond 11.00 uur Nederlandse tijd.

Zweden kiest een nieuw parlement. Het belangrijkste thema is bendegeweld.

Vanavond worden in Amsterdam de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt: de Theo d'Or en de Louis d'Or.

In New York spelen Carlos Alcaraz en Casper Ruud om de toernooiwinst in de US Open. Daar staat de nummer-één-positie op het spel.

En in Monza gaat de Grand Prix van Italië van start, met twee Nederlanders: behalve Max Verstappen ook Nyck de Vries. Ze staan aan de start in Monza naast elkaar, op de zevende en achtste positie. De Vries droomt bij zijn debuut meteen van WK-punt.

Wat heb je gemist? Met de winter voor de deur kijken steeds meer mensen met angst en beven naar hun energierekening, die vaak met honderden euro's omhoog gaat. Om te voorkomen dat mensen in de winter in de kou zitten, moeten leveranciers voorlopig stoppen met het afsluiten van gezinnen die de rekening niet meer kunnen betalen. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Als we nu niet acuut tot goede afspraken komen, gaat deze winter tot enorm heftige taferelen leiden", zegt Peter Heijkoop, CDA-wethouder in Dordrecht en woordvoerder armoedebeleid van de VNG in Nieuwsuur. "De leveranciers moeten niet alleen nadenken: wie betaalt onze rekening. Ze moeten zich ook realiseren dat ze de maatschappelijke opdracht hebben om ervoor te zorgen dat er geen gezin in de kou komt te staan." Ander nieuws uit de nacht: Overleden persoon op dak van kerk in Leeuwarden gevonden: Het is niet duidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen en hoe de persoon op het dak is beland.

Zware aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea: Het epicentrum lag ongeveer 65 kilometer van Lae, met 150.000 inwoners de tweede stad van het land. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

Turkije beschuldigt Griekse kustwacht van beschieting vrachtschip: De Griekse kustwacht zou daarom het internationale recht hebben geschonden, aldus Turkije. De 18 bemanningsleden zijn ongedeerd.

En dan nog even dit... Misschien wel het meest besproken beeld gisteren in de lawine van koninklijk nieuws uit het Verenigd Koninkrijk: prins William en prins Harry verschenen met hun echtgenotes in het openbaar in Windsor. Over de zonen van koning Charles werd aangenomen dat ze niet meer op goede voet stonden sinds Harry en zijn vrouw Meghan afstand hebben gedaan van hun koninklijke taken en naar de VS zijn geëmigreerd. Het viertal werd nu nu voor het eerst weer samen werden gesignaleerd.

Prins William en prins Harry zijn met hun echtgenotes in het openbaar verschenen in Windsor. Ze werden voor het laatst samen gezien bij de viering van het 70-jarig jubileum van de koningin in juni. Met Catherine en Meghan bekeken ze de bloemenzee. - NOS