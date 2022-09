Lichaam op dak van kerk in Leeuwarden gevonden

Op het dak van de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden is een overleden persoon aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe de man of vrouw op het dak is beland en om het leven is gekomen. Rond de kerk, in het centrum van de stad, staan steigers.

Over de identiteit kan de politie nog niets zeggen. "Op dit moment zijn er nog heel veel vragen", zegt een woordvoerder.

Meerdere eenheden zijn bij de kerk aanwezig voor onderzoek. Met behulp van een hoogwerker wordt het lichaam van de overleden persoon geborgen.