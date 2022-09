Turkije beschuldigt Griekse kustwacht van beschieting vrachtschip

De relatie tussen de twee NAVO-lidstaten is van oudsher gespannen, onder meer vanwege botsende territoriale claims over de Egeïsche Zee. Dit voorjaar werden de banden aangehaald in een uitzonderlijke ontmoeting tussen de Turkse president Erdogan en Griekse premier Mitsotakis, maar door een reeks incidenten is de spanning weer opgelopen.

De twee landen beschuldigden elkaar recent van luchtruimschendingen. Turkije is tevens boos omdat de Griekse militaire aanwezigheid op een aantal Griekse eilanden zou zijn versterkt. De Griekse minister van Binnenlandse Zaken zei gisteren dat Turkije illegale migratie naar de Europese Unie inzet als "wapen" tegen Griekenland. Daarnaast lopen er al lange tijd geschillen over Turkse aardgasboringen in het gebied.

Premier Mitsotakis riep gisteravond Turkije op te stoppen met de "agressieve retoriek", zonder in te gaan op het schipincident. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei afgelopen week erop te vertrouwen dat de twee landen op diplomatieke wijze hun geschillen kunnen oplossen.