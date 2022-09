Swiatek verslaat gefrustreerde Jabeur in US Open-finale en pakt derde grandslamtitel

Iga Swiatek heeft haar derde grandslamtitel veroverd. In de finale van de US Open versloeg de Poolse tennisser haar opponent Ons Jabeur met 6-2, 7-6 (5). Bij Jabeur namen de frustraties toe naarmate het verlies naderde, ze smeet met haar racket en trapte een bal het publiek in. Swiatek bleef daarentegen ijzig koel.

De Poolse kende een vliegende start tegen Jabeur en schoot met een 3-0 voorsprong in de eerste set uit de startblokken. De 28-jarige Jabeur jaagde in New York op haar eerste grandslamtitel, maar had niet veel in te brengen tegen de 21-jarige Swiatek: 6-2.

De frustratie was duidelijk zichtbaar bij de Tunesische, die ook in de tweede set binnen een mum van tijd tegen een 3-0 achterstand aankeek. Jabeur behield ternauwernood haar eigen service, waarna ze veerkracht toonde en terugkwam tot 4-4.

Met veel moeite bracht Swiatek de stand op 5-4, maar Jabeur richtte zich ondanks haar zichtbare woede opnieuw op en dwong - na het wegwerken van een matchpoint op 6-5 - een tiebreak af.