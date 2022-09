Dramatische slotminuten Emmen in jubileumwedstrijd, Excelsior wint in 95ste minuut

Enkele minuten voordat Emmen de beslissende treffer tegen kreeg, ging Jeff Hardeveld namelijk al huilend naar de kant met ogenschijnlijk een ernstige knieblessure. Na drie kruisbandblessures leek de verdediger zelf al te weten wat de diagnose was. Leunend op twee verzorgers ging hij naar de kant, waar hij snikkend in de armen viel van zijn vriendin, KNVB-scheidsrechter Shona Shukrula.

Excelsior-FC Emmen duurde voor de bezoekers twee minuten te lang. Diep in blessuretijd, in de 95ste minuut, kopte invaller Serano Seymor de winnende binnen uit een hoekschop: 2-1. Excelsior won weer eens na drie verliespartijen. Voor de Emmenaren was het een slot om snel te vergeten.

De jubileumwedstrijd van Emmen, het was voor de club en trainer Dick Lukkien het honderdste eredivisieduel, was er een om snel te vergeten. Na een uur spelen stond Emmen nog op voorsprong. Op slag van rust schoot Ole Romeny de bezoekers op 0-1. Doelman Stijn van Gassel redde het schot van Jari Vlak nog, maar was kansloos op Romeny's rebound.

De voorsprong voor Emmen bij rust was geflatteerd, Excelsior was beter en had meer kansen. Mike van Duinen kreeg mogelijkheden en Excelsior dacht na een half uur op voorsprong te komen via Couhaib Driouech na een fraaie pass van Yassin Ayoub, maar de VAR had buitenspel gezien.

Na rust deed Emmen beter mee en ging het op en neer. Emmens nummer 10 Mark Diemers raakte na de mooiste aanval van de wedstrijd de lat en Excelsior-linksback Nathan Tjoe-A-On schoot op de paal. Niet lang daarna belandde een zuivere knal van Tjoe-A-On wel zo in de hoek: 1-1.

Het slotoffensief van de Rotterdammers, bij wie de ziekenboeg overigens vervelend snel is volgelopen met aanvallers Reda Kharchouch (rug) en Marouan Azarkan (knie), leverde niets op. Tot die hoekschop in de 95ste minuut.

