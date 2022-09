Ongekende Oekraïense opmars: keerpunt in de oorlog?

Een catastrofale dag is het voor het Russische leger in Oekraïne. In hoog tempo rukken de Oekraïense tanks op in het noordoosten van het land. Russische eenheden slaan op de vlucht, het belangrijke knooppunt Koepjansk is heroverd, duizenden vierkante kilometers terrein zijn heroverd en er zou nu ook worden gevochten om het vliegveld van Donetsk. Volgens The New York Times is er een nieuwe fase in de oorlog aangebroken, maar is dit echt het keerpunt waar Oekraïne op hoopt?

De Britse oorlogsexpert Lawrence Freedman noemt het Oekraïense succes in een commentaar een ontwikkeling van "historisch belang". De Oekraïense verrassingsaanval in het noorden werd volgens hem pas ingezet toen de Oekraïense legertop zag dat Rusland zijn troepen naar het zuiden had verplaatst. Daar probeert Oekraïne sinds enkele weken met een ander tegenoffensief gebied in de regio Cherson te heroveren.