Kroatische waterpoloërs pakken Europees goud in eigen huis

De Kroatische waterpoloërs hebben in Split voor eigen publiek voor de tweede keer de Europese titel veroverd. In een spannende finale won de thuisploeg met 10-9 (3-3, 1-0, 4-4, 2-2) van titelhouder en dertienvoudig kampioen Hongarije.

In 2017 won Kroatië in de WK-finale van Hongarije, in 2019 won Hongarije in de Europa Cup-finale van Kroatië en wonnen de Kroaten op de WK brons ten koste van Hongarije. En op de Spelen was het weer Hongarije dat won, in de kwartfinales. Ook nu waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd.

Alleen bij 5-3 en 10-8 was het verschil (in Kroatisch voordeel) groter dan één goal. De Kroaten Rino Buric en Konstantin Charkov scoorden beiden drie keer.