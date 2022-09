De Vries 'droomt' van WK-punt na rollercoaster en bemoedigende kwalificatie

Nyck de Vries had de nodige zenuwen voordat hij op moest in de Formule 1. Kritisch op zichzelf kan hij toch tevreden terugkijken naar zijn kwalificatie. "Er is geen tijd om te denken. Get on with the job." - NOS

"Ik vind dat ik een echte kans in de Formule 1 verdien, maar het is niet gemakkelijk", stelt De Vries, die dan nog niet weet dat zijn gebeden door de Formule 1-goden worden verhoord. De Vries maakt zich zaterdag op het circuit op om bij F1TV een analyse te geven van de aankomende kwalificatie. Dan gaat om 11.30 uur de telefoon. Het is een collega van Mercedes, of De Vries naar de paddock wil komen. Daar krijgt hij het nieuws dat hij zich als de wiedeweerga bij Williams moet melden, omdat Alexander Albon een blindedarmontsteking heeft. De Vries moet Albon gaan vervangen. Er was nog even wat onzekerheid, maar uiteindelijk geeft Williams het verlossende woord dat De Vries de rest van het weekend als vervanger van Albon gaat rijden. En de Nederlander doet het met verve, want hij start zondag op Monza vanaf de achtste positie, naast Max Verstappen (zevende). "In alle eerlijkheid namen de zenuwen wel even flink toe. Maar je moet je focussen op wat komen gaat", zegt De Vries na zijn kwalificatie.

Nyck de Vries tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië - Pro Shots

"Er komt dan in hele korte tijd enorm veel informatie op je af. In de kwalificatie brak me dat wel even op. Ik merkte aan mezelf dat ik gestrest was", vertelt De Vries. "Het helpt niet om dit als dé kans te zien. Gelukkig vielen al die gedachten en spanning weg toen de kwalificatie begon. In Q2 maakte ik foutjes die ik met wat meer ervaring in de wagen niet had gemaakt. Er was dus meer potentie, maar het was een vrij goed optreden." Dromen van een WK-punt De Vries wordt nu de zestiende Nederlander die zijn opwachting in een Formule 1-race maakt. "Dat ik op plaats 8 of 9 start is erg bijzonder (op dat moment was zijn startpositie nog onduidelijk, red.) en ik kan niet ontkennen dat ik daarvan moet glimlachen", aldus De Vries. "Maar ik moet nu rustig gaan focussen op wat komen gaat. De start, de eerste ronde en dan de race opbouwen. En een klein beetje dromen van een punt. Ik heb nog nergens bij stil kunnen staan, maandag zal het wel bij me binnenkomen."