De Jong man van de wedstrijd bij winnend Barcelona, fan gereanimeerd

Het onderbreken van de wedstrijd gebeurde bij een 0-2 tussenstand, mede tot stand gekomen door een goal van De Jong. De middenvelder schoot tien minuten na rust raak, nadat een voorzet van Gavi per toeval voor zijn voeten was beland. Scoren was een koud kunstje, aangezien Cádiz-doelman Jeremías 'Conan' Ledesma al op de grond lag.

Het treffen in Cádiz lag lange tijd stil vanwege een incident op de tribunes, waarbij een supporter gereanimeerd moest worden. Tot opluchting van alles en iedereen kwam Cádiz-voorzitter Manuel Vizcaíno enige tijd later met positief nieuws: "De supporter heeft weer een hartslag en zijn toestand is stabiel."

De Jong stond voor de derde keer dit seizoen in de basis bij Barcelona, maar wist zich in Cádiz voor het eerst in de rug gesteund door Busquets. Tegen Real Sociedad en het Tsjechische Viktoria Plzen verving De Jong de Barça-aanvoerder als meest verdedigende man op het middenveld, ditmaal stond hij verder naar voren en naar links geposteerd, de plek van Pedri.

Wat zijn uitverkiezing boven het Spaanse supertalent waard is, moet dinsdag blijken, als met Bayern München een tegenstander van een heel ander kaliber wacht. Kreeg Pedri simpelweg rust met het oog op die kraker, of heeft De Jong zich in de basis geknokt? De tijd zal het leren, maar zijn 0-1 in Cádiz zal niet voor een min achter zijn naam hebben gezorgd.

Lewandowski schittert

Na de treffer van De Jong verdubbelde Robert Lewandowski de marge. De Pool begon de avond op de bank, wat goed nieuws was voor Memphis Depay, die daardoor weer eens aan de aftrap stond. Maar Depay kon weinig potten breken en zag Lewandowski acht minuten na diens invalbeurt al scoren (0-2).

Lewandowski voegde daar ook nog eens twee assists aan toe, nadat er goed nieuws over de onwel geworden supporter was gekomen en de wedstrijd hervat was. Eerst gaf hij Ansu Fati de bal op een presenteerblaadje (0-3), vervolgens stelde hij ook Ousmane Dembélé in staat te scoren (0-4).