Gouden Leeuw filmfestival Venetië voor documentaire over fotografe Nan Goldin

Op het filmfestival van Venetië is de belangrijkste prijs, de Gouden Leeuw, toegekend aan een documentaire. All the Beauty and the Bloodshed van regisseur Laura Poitras gaat over de beroemde Amerikaanse fotografe Nan Goldin en haar strijd tegen de omstreden familie Sackler, eigenaren van een farmaceutisch concern dat verslavende pijnstillers produceert.

De familie doneerde grote bedragen aan kunstinstellingen en Goldin beschuldigt hen ervan dat ze dat uitsluitend deden om hun reputatie op te vijzelen. Als gevolg daarvan wilden grote musea in de VS geen giften meer aannemen van de Sacklers. Het is de tweede keer dat de hoofdprijs in Venetië naar een documenatiare gaat. Eerder gebeurde dat in 2013.

De Zilveren Leeuw ging naar de speelfilm Saint Omer van regisseur Alice Diop, over een vrouw die terechtstaat omdat ze haar baby zou hebben achtergelaten op het strand van de Noord-Franse badplaats.

Tot beste actrice werd de Australisch-Amerikaanse ster Cate Blanchett uitgeroepen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in TÁR, een verhaal over een fictieve vrouwelijke chefdirigent van de Berliner Philharmoniker, die van seksueel misbruik wordt beschuldigd.

De Ierse acteur Colin Farrel won de prijs voor beste acteur. Hij werd bekroond voor zijn rol in The Banshees of Inisherin van regisseur Martin McDonagh, over twee vrienden van wie er een plotseling de vriendschap opzegt. Bij de première in Venetië deze week kreeg de film na afloop een vijftien minuten durende ovatie.

De jury op het filmfestival stond dit jaar onder leiding van de Britse actrice Julianne Moore.